رئيس وزراء بريطانيا : لم نشارك في العملية الأمريكية بفنزويلا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم السبت إن المملكة المتحدة لم تشارك بأي شكل من الأشكال في العملية الأمريكية بفنزويلا، إلا أنه يسعى للحصول على المزيد من المعلومات حول هذه العملية.

و أضاف ستارمر – في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) – أنه لم يتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.. مشيرا إلى أنه من الواضح أن الوضع يتطور بشكل سريع و هناك حاجة إلى توضيح جميع الحقائق.

و أكد ستامر أنه يجب الالتزام بالقانون الدولي ، مشيرا إلى أنه يوجد نحو 500 مواطن بريطاني في فنزويلا، حيث تعمل السلطات مع السفارة لضمان حمايتهم.

يأتي ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – عبر منصة “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي – شن بلاده بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا و اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو برفقة زوجته و نقلهما جوا إلى خارج البلاد.

من جانبها، أفادت دلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي بأن الحكومة ليست على علم بمكان وجود الرئيس مادورو و زوجته سيليا فلوريس و طالبت الحكومة الأمريكية بإظهار دليل فوري يُثبت أن الرئيس و زوجته على قيد الحياة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



