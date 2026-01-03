Français
Anglais
العربية
الأخبار

رئيس وزراء بريطانيا : لم نشارك في العملية الأمريكية بفنزويلا

رئيس وزراء بريطانيا : لم نشارك في العملية الأمريكية بفنزويلا

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم السبت إن المملكة المتحدة لم تشارك بأي شكل من الأشكال في العملية الأمريكية بفنزويلا، إلا أنه يسعى للحصول على المزيد من المعلومات حول هذه العملية.

و أضاف ستارمر – في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) – أنه لم يتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.. مشيرا إلى أنه من الواضح أن الوضع يتطور بشكل سريع و هناك حاجة إلى توضيح جميع الحقائق.

و أكد ستامر أنه يجب الالتزام بالقانون الدولي ، مشيرا إلى أنه يوجد نحو 500 مواطن بريطاني في فنزويلا، حيث تعمل السلطات مع السفارة لضمان حمايتهم.

يأتي ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – عبر منصة “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي – شن بلاده بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا و اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو برفقة زوجته و نقلهما جوا إلى خارج البلاد.

من جانبها، أفادت دلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي بأن الحكومة ليست على علم بمكان وجود الرئيس مادورو و زوجته سيليا فلوريس و طالبت الحكومة الأمريكية بإظهار دليل فوري يُثبت أن الرئيس و زوجته على قيد الحياة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

268
الأخبار

إصدار الحكم الإستئنافي في قضية الصحفي محمد بوغلاب

230
الأخبار

طقس الليلة : طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد
224
الأخبار

كان 2025: تونس – مالي، التشكيلتان المتوقعتان للفريقين
222
أخر الأخبار

سيدي بوزيد تحتضن صالون الاستثمار والتنمية الزراعية والحيوانية
221
الأخبار

فرنسا تشن حربًا على القيادة المخمورة
219
الأخبار

وكالة أسفار يابانية ستتولى تنظيم سلسلة من الرحلات السياحية نحو تونس
218
الأخبار

نجمة هوليوود أنجلينا جولي تتضامن مع الشعب الفلسطينى عند معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة
216
أخر الأخبار

تونس الكبرى: الانطلاق في إنجاز “الاستبيان الميداني للأسر حول تنقلات الأفراد”
214
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025: تونس – مالي… حكم جنوب إفريقي لإدارة المباراة
209
الأخبار

إيتمار بن غفير يدعم المظاهرات في إيران

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى