رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم يدعو لضرورة إقامة ناتو خليجي

قال حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الأسبق في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، تويتر سابقا، أن  هذه الحرب في منطقتنا كغيرها من الحروب ستنتهي، ولكنْ هناك دروس وعبر يجب على دول مجلس التعاون أن تستخلصها وأهمها التكاتف والتحالف ووحدة الكلمة والموقف.

و اضاف أنه لا مناص أمام دول المجلس من إقامة حلف عسكري أمني فاعل وحقيقي وواقع على الأرض، كما هو حلف شمال الأطلسي، يكون فيه للسعودية الدور الأهم باعتبارها الدولة الأكبر يجب البدء بدراسته والإعداد له الآن من دون الانتظار لانتهاء الحرب.

وقال أنه  علينا ألا ننتظر كذلك انتهاء القتال، بل يجب أن تبدأ دول المجلس على الفور في إنشاء وتطوير قاعدة صناعات عسكرية وإليكترونية متقدمة ومنسقة ومخططة فيما بينها، حتى تستطيع أن تدفع عن شعوبها العدوان، وأن تستبق وتردع أي هجمات تستهدفها قبل وقوعها.

