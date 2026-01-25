رابطة ابطال افريقيا : الملعب المالي يفوز ويتصدّر مجموعة الترجي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

فاز مساء اليوم الأحد الملعب المالي على بيترو أتليتيكو الأنغولي بنتيجة 2ءصفر في المباراة التي احتضنها ملعب 26 مارس بالعاصمة باماكو لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لكأس رابطة ابطال افريقيا.

وجاءت ثنائية الملعب المالي بفضل اللاعب تادوس نكونغ (54) و زميله مامادو تراوري (59).

وارتقى الملعب المالي بفضل هذا الانتصار الى صدارة المجموعة بـ7 نقاط متقدما على الترجي الرياضي ثاني الترتيب بـ 5 نقاط ثم بيترو أتليتكو الأنغولي 4 نقاط بينما يحتل سيمبا التنزاني ذيل الترتيب بصفر نقطة.

