رابطة الأبطال الأوروبية : التشكيلة المنتظرة لريال مدريد أمام بنفيكا

يحل نادي ريال مدريد اليوم الأربعاء انطلاقا من الساعة 21 ضيفا على بنفيكا بملعب “النور” في العاصمة البرتغالية “لشبونة”، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

و في ما يلي التشكيلة المنتظرة للمرينغي خلال هذه المواجهة :

تيبو كورتوا في حراسة المرمى.

الدفاع: فيديريكو فالفيردي، راؤول أسينسيو، دين هويسن وألفارو كاريراس.

الوسط: أوريليان تشواميني، أردا غولر و جود بيلينغهام

الهجوم: فرانكو ماستانتونو، فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي.

