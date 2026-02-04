Français
Anglais
العربية
الأخبار

رابطة الأبطال الإفريقية : تعيين حكم مباراة الترجي و الملعب المالي

رابطة الأبطال الإفريقية : تعيين حكم مباراة الترجي و الملعب المالي

يواجه الترجي الرياضي التونسي مساء الأحد 8 فيفري 2026 بداية من الساعة الخامسة فريق الملعب المالي ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الأفريقية.

و ستقام المباراة في ملعب 26 مارس بمدينة باماكو بإدارة الحكم الجزائري مصطفى غربال وبمساعدة مواطنيه مقران ڤواري وعباس أكرم زرهوني، في حين سيكون الجزائري لحلو بن إبراهيم حكمًا رابعًا.

و قبل مواجهة الأحد، يحتل الملعب المالي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بـ 8 نقاط متقدمًا بنقطتين على الترجي الرياضي صاحب المركز الثاني (6 نقاط) وبيترو أتليتكو الأنغولي (5 نقاط، المركز الثالث) وسيمبا التنزاني صاحب المركز الأخير بنقطة وحيدة في رصيده.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

393
الأخبار

باريس سان جيرمان يُقرّر تفعيل بند شراء خليل العياري

325
أخر الأخبار

قانون المحكمة الدستورية أمام لجنة التشريع العام مُجدّدًا.. النائبة هالة جاب الله تكشف التفاصيل (فيديو)
314
الأخبار

وفاة سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة
296
أخر الأخبار

جندوبة: غلق الطريق الرابطة بين جندوبة وبن بشير بسبب ارتفاع منسوب وادي مجردة
294
الأخبار

 7 سنوات سجناً لمحمد فريخة و عامان لعبد الكريم الهاروني
292
اقتصاد وأعمال

أصحاب السيارات و الدراجات النارية: هذه آجال خلاص معلوم الجولان لسنة 2026
291
أخر الأخبار

الإنذارات الجوية: توقّعات موثوقة أم مجرّد فرضيات؟ [فيديو]
280
الأخبار

تونس: وزارة المالية تضبط آجال خلاص معلوم الجولان لسنة 2026
277
أخر الأخبار

الميداني الضاوي: “تقدّم موسم جني الزّيتون بما يقارب الـ 70 % و الأمطار الاخيرة لها تأثير على جودة الزيت” [فيديو]
274
أخر الأخبار

تعيين محرز بوصيان في لجنة تأديب الألعاب الأولمبية الشتوية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى