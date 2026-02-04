رابطة الأبطال الإفريقية : تعيين حكم مباراة الترجي و الملعب المالي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يواجه الترجي الرياضي التونسي مساء الأحد 8 فيفري 2026 بداية من الساعة الخامسة فريق الملعب المالي ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الأفريقية.

و ستقام المباراة في ملعب 26 مارس بمدينة باماكو بإدارة الحكم الجزائري مصطفى غربال وبمساعدة مواطنيه مقران ڤواري وعباس أكرم زرهوني، في حين سيكون الجزائري لحلو بن إبراهيم حكمًا رابعًا.

و قبل مواجهة الأحد، يحتل الملعب المالي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بـ 8 نقاط متقدمًا بنقطتين على الترجي الرياضي صاحب المركز الثاني (6 نقاط) وبيترو أتليتكو الأنغولي (5 نقاط، المركز الثالث) وسيمبا التنزاني صاحب المركز الأخير بنقطة وحيدة في رصيده.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



