رابطة الأبطال الإفريقية : موعد و توقيت مواجهتَيْ الترجي و ماميلودي صانداونز

يُواجه الترجي الرياضي التونسي نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ضمن ذهاب وإياب منافسات نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا المبرمجة خلال شهر أفريل 2026.
و تُقام مباراة الذهاب في ملعب رادس، على أن تنتقل مباراة الإياب إلى جنوب إفريقيا.
و نشر الترجي الرياضي، الأحد، مواعيد المباراتيْن، والتي جاءت كالتالي:
– مباراة الذهاب: يوم 12 أفريل 2026، الساعة 20:00 (الثامنة ليلا) على ملعب حمادي العقربي برادس.
– مباراة الإياب: يوم 18 أفريل 2026، الساعة 14:00 (الثانية بعد الزوال) في مدينة بريتوريا، جنوب إفريقيا.
تعليقات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب