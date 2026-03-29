رابطة الأبطال الإفريقية : موعد و توقيت مواجهتَيْ الترجي و ماميلودي صانداونز

يُواجه الترجي الرياضي التونسي نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ضمن ذهاب وإياب منافسات نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا المبرمجة خلال شهر أفريل 2026.

و تُقام مباراة الذهاب في ملعب رادس، على أن تنتقل مباراة الإياب إلى جنوب إفريقيا.

و نشر الترجي الرياضي، الأحد، مواعيد المباراتيْن، والتي جاءت كالتالي:

– مباراة الذهاب: يوم 12 أفريل 2026، الساعة 20:00 (الثامنة ليلا) على ملعب حمادي العقربي برادس.

– مباراة الإياب: يوم 18 أفريل 2026، الساعة 14:00 (الثانية بعد الزوال) في مدينة بريتوريا، جنوب إفريقيا.

