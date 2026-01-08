رابطة الأبطال: الترجي – سيمبا التنزاني، يوم السبت 24 جانفي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن مقابلة الجولة الثالثة من دوري مجموعات كأس رابطة الأبطال الإفريقية، التي ستجمع الترجي الرياضي التونسي ونادي سيمبا التنزاني، تن تعيينها يوم السبت 24 جانفي 2026 في حدود الساعة الخامسة مساء (توقيت تونس) بملعب حمادي العقربي برادس.

وسيكون البرنامج على النحو التالي:

المجموعة الأولى: السبت 24 جانفي 2026

14:00 باور ديناموز (زامبيا) – ريفرز يونايتد (نيجيريا)

20:00 نهضة بركان (المغرب) – بيراميدز (مصر)

المجموعة الثانية: الجمعة 23 جانفي 2026

17:00 الأهلي (مصر) – يانغ أفريكانز (تنزانيا)

السبت 24 جانفي 2026

17:00 شبيبة القبائل (الجزائر) – الرباط (المغرب)

المجموعة الثالثة: الجمعة 23 جانفي 2026

19:00 ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) – الهلال أم درمان (الجنوب)

الأحد 25 جانفي 2026

14:00 سانت إيلوي لوبوبو (جمهورية الكونغو الديمقراطية) – مولودية الجزائر (الجزائر)

المجموعة الرابعة : السبت 24 جانفي 2026

17:00 الترجي التونسي (تونس) × سيمبا (تنزانيا)

الأحد 25 جانفي 2026

17:00 ستاد مالي (مالي) – بترو أتلتيكو (أنغولا)

