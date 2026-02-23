رابطة الدوري الأمريكي تحسم الجدل بخصوص عقوبة ميسي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

توصلت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، إلى قرار بشأن واقعة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، التي أثارت جدلا كبيرا في الساعات الأخيرة.

و أعلنت الرابطة براءة ليونيل ميسي من أي عقوبة محتملة بعد الواقعة التي جاءت عقب خسارة فريقه إنتر ميامي أمام لوس أنجلوس إف سي بنتيجة 0-3 في افتتاح الموسم.

بدأ إنتر ميامي، حامل لقب كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم، الموسم بهزيمة مُحبطة أمام أكثر من 75 ألف متفرج في ملعب لوس أنجلوس التذكاري.

تقدم لوس أنجلوس إف سي بهدف من ديفيد مارتينيز في الدقيقة 38، وسجل دينيس بوانغا الهدف الثاني في الدقيقة 73، قبل أن يؤكد ناثان أورداز الفوز في الدقيقة 94.

و انتشر مقطع فيديو بعد المباراة بفترة وجيزة، يُظهر ميسي و هو يحاول دخول غرفة ملابس الحكام بينما يمنعه زميله لويس سواريز.

و أكّد مسؤولو الدوري الأمريكي لكرة القدم أن ميسي لم يدخل أي منطقة غير مصرح له بدخولها، وأن الباب الذي استخدمه لم يكن باب غرفة ملابس الحكام و لا أي منطقة محظورة.

و أيّد كريس ريفيت، مدير الاتصالات في منظمة الحكام المحترفين، موقف ميسي، مصرحاً بأن الأرجنتيني لم يدخل غرفة الملابس.

و صرّح ريفيت لشبكة ESPN : “بعد التحدث مع الحكام، يمكننا التأكيد على أنه لم يدخل المبنى”.

كما أكد مسؤولو الدوري الأمريكي لكرة القدم أن الحكام لم يقدموا تقريراً ضد ميسي.

