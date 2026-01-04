راقي العواني ينتقل إلى ريغا اللاتفي

أعلن نادي ريغا اللاتفي لكرة القدم اليوم الاحد تعاقده رسميا مع مهاجم النجم الساحلي راقي العواني دون ذكر مدة العقد وقيمة الصفقة.
و قال النادي اللاتفي عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت ان العواني (21 عاما) خاض مع النجم الساحلي 111 مباراة، سجل خلالها 13 هدفا و قدم 14 تمريرة حاسمة.
و أضاف أن العواني كان قد توج بلقب البطولة التونسية سنة 2023 وقد سبق له كذلك الانتماء للمنتخب التونسي للاكابر و تحت 20 عاما.
و يملك نادي ريغا في سجله المحلي 4 بطولات و كأسين.
