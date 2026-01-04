راقي العواني ينتقل إلى ريغا اللاتفي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن نادي ريغا اللاتفي لكرة القدم اليوم الاحد تعاقده رسميا مع مهاجم النجم الساحلي راقي العواني دون ذكر مدة العقد وقيمة الصفقة.

و قال النادي اللاتفي عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت ان العواني (21 عاما) خاض مع النجم الساحلي 111 مباراة، سجل خلالها 13 هدفا و قدم 14 تمريرة حاسمة.

و أضاف أن العواني كان قد توج بلقب البطولة التونسية سنة 2023 وقد سبق له كذلك الانتماء للمنتخب التونسي للاكابر و تحت 20 عاما.

و يملك نادي ريغا في سجله المحلي 4 بطولات و كأسين.

