رالي داكار : على أي قنوات يمكن متابعة نسخة 2026 ؟

انطلقت نهاية هذا الأسبوع الدورة الثامنة والأربعين من رالي داكار، التي تُقام من 3 إلى 17 جانفي 2026 في المملكة العربية السعودية.

وللسنة السابعة على التوالي، تُجرى هذه التظاهرة الأسطورية في سباقات الرالي-رايد على الأراضي السعودية، بعد أن أصبحت وجهة ثابتة لأشهر سباق مغامرة في العالم.

13 مرحلة ستكون على البرنامج، تتخللها يوم راحة في الرياض، على مسافة جملية تناهز 8 آلاف كيلومتر.

عند خط الانطلاق، يشارك 325 مركبة، موزعة بين الدراجات النارية والسيارات والشاحنات.

في فئة السيارات، يسعى السائق السعودي يزيد الراجحي إلى الدفاع عن لقبه، في مواجهة منافسة قوية، يتقدمها الفرنسي سيباستيان لوب، الذي يطمح إلى تحقيق فوزه الأول في رالي داكار.

كما يُعد كل من ناصر العطية وكارلوس ساينز من أبرز المرشحين للتتويج، مرة أخرى.

في فئة الدراجات النارية، يبقى سباق الخلافة مفتوحًا بعد تتويج دانيال ساندرز في النسخة الماضية، وسط حضور الفرنسي أدريان فان بيفيرن (هوندا).

على أي قناة يمكن متابعة رالي داكار 2026؟

قناة L’Équipe، الناقل الرسمي للسباق، ستوفر قرابة 100 ساعة من التغطية المباشرة لرالي داكار من 3 إلى 17 جانفي، وذلك إلى جانب القنوات التاريخية الناقلة للحدث، وعلى رأسها France Télévisions وEurosport.

المسار التفصيلي

الأحد 4 جانفي: المرحلة 1

الانطلاق: ينبع

الوصول: ينبع

المسافة الجملية: 518 كلم

المرحلة الخاصة: 305 كلم

الاثنين 5 جانفي: المرحلة 2

الانطلاق: ينبع

الوصول: العلا

المسافة الجملية: 504 كلم

المرحلة الخاصة: 400 كلم

الثلاثاء 6 جانفي: المرحلة 3

الانطلاق: العلا

الوصول: العلا

المسافة الجملية: 666 كلم

المرحلة الخاصة: 422 كلم

الأربعاء 7 جانفي: المرحلة 4 (ماراثون – الجزء الأول)

الانطلاق: العلا

الوصول: مخيم الماراثون

المسافة الجملية: 526 كلم

المرحلة الخاصة: 451 كلم

الخميس 8 جانفي: المرحلة 5 (ماراثون – الجزء الثاني)

الانطلاق: مخيم الماراثون

الوصول: حائل

المسافة الجملية: 428 كلم

المرحلة الخاصة: 372 كلم

الجمعة 9 جانفي: المرحلة 6

الانطلاق: حائل

الوصول: الرياض

المسافة الجملية: 920 كلم

المرحلة الخاصة: 331 كلم

السبت 10 جانفي: يوم راحة

الأحد 11 جانفي: المرحلة 7

الانطلاق: الرياض

الوصول: وادي الدواسر

المسافة الجملية: 876 كلم

المرحلة الخاصة: 462 كلم

الاثنين 12 جانفي: المرحلة 8

الانطلاق: وادي الدواسر

الوصول: وادي الدواسر

المسافة الجملية: 717 كلم

المرحلة الخاصة: 481 كلم

الثلاثاء 13 جانفي: المرحلة 9 (ماراثون – الجزء الأول)

الانطلاق: وادي الدواسر

الوصول: مخيم الماراثون

المسافة الجملية: 531 كلم

المرحلة الخاصة: 410 كلم

الأربعاء 14 جانفي: المرحلة 10 (ماراثون – الجزء الثاني)

الانطلاق: مخيم الماراثون

الوصول: بيشة

المسافة الجملية: 469 كلم

المرحلة الخاصة: 421 كلم

الخميس 15 جانفي: المرحلة 11

الانطلاق: بيشة

الوصول: الحناكية

المسافة الجملية: 882 كلم

المرحلة الخاصة: 347 كلم

الجمعة 16 جانفي: المرحلة 12

الانطلاق: الحناكية

الوصول: ينبع

المسافة الجملية: 718 كلم

المرحلة الخاصة: 310 كلم

السبت 17 جانفي: المرحلة 13

الانطلاق: ينبع

الوصول: ينبع

المسافة الجملية: 141 كلم

المرحلة الخاصة: 105 كلم