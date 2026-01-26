راموس يتوصل لاتفاق مبدئي حول شراء إشبيلية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

توصل سيرجيو راموس، أسطورة المنتخب الإسباني، إلى اتفاق مبدئي مع مجموعة المساهمين المرجعيين في إشبيلية، من أجل شراء النادي الأندلسي.

و نقلت إذاعة كادينا سير، فإن العرض الأولي يبلغ 450 مليون يورو للاستحواذ على إشبيلية، الذي لعب له راموس، في مرحلتين مختلفتين من مسيرته الكروية.

و لعب راموس مع إشبيلية بين عامي 2003 و2005، قبل أن ينتقل في العام نفسه إلى ريال مدريد.

و بعد قضاء موسمين في الدوري الفرنسي، مرتديًا قميص باريس سان جيرمان، عاد سيرجيو راموس، إلى صفوف إشبيلية في موسم 2023-2024.

