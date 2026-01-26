Français
Anglais
العربية
الأخبار

راموس يتوصل لاتفاق مبدئي حول شراء إشبيلية

راموس يتوصل لاتفاق مبدئي حول شراء إشبيلية

توصل سيرجيو راموس، أسطورة المنتخب الإسباني، إلى اتفاق مبدئي مع مجموعة المساهمين المرجعيين في إشبيلية، من أجل شراء النادي الأندلسي.

و نقلت إذاعة كادينا سير، فإن العرض الأولي يبلغ 450 مليون يورو للاستحواذ على إشبيلية، الذي لعب له راموس، في مرحلتين مختلفتين من مسيرته الكروية.

و لعب راموس مع إشبيلية بين عامي 2003 و2005، قبل أن ينتقل في العام نفسه إلى ريال مدريد.

و بعد قضاء موسمين في الدوري الفرنسي، مرتديًا قميص باريس سان جيرمان، عاد سيرجيو راموس، إلى صفوف إشبيلية في موسم 2023-2024.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

365
الأخبار

رفع علم إسرائيل على الحدود المغربية الجزائرية يثير موجة من الإستنكار

347
أخر الأخبار

صفاقس : ندوة علمية حول البحث العلمي والحوكمة البيئية [فيديو]
318
الأخبار

بنزرت : تدشين ثلاثة مراكب صيد عصرية بميناء جرزونة
311
الأخبار

نجاح أمني كبير : تونس تشيد بيقظة و شجاعة قواتها المسلحة و الأمنية
307
أخر الأخبار

تواصل عمليات البحث عن البحّارة المفقودين بجزيرة قوريا (فيديو)
300
الأخبار

المنستير : قرار بهدم بنايتين آيلتين للسقوط بعد تضررهما جرّاء الأمطار الأخيرة
299
الأخبار

وزارة الصحة : فيروس الورم الحليمي البشري يسبب سرطانات البلعوم الفموي و اللوزتين و تجويف الفمّ إضافة إلى السرطانات التناسلية
294
الأخبار

كرة اليد – كأس أمم إفريقيا 2026: تونس تكتفي بالتعادل أمام المغرب
291
الأخبار

مشروع محطة استشفائية جديدة بحامة الجريد باستثمار يناهز 7 ملايين دينار
281
أخر الأخبار

نابل: حملة نظافة واسعة اليوم لرفع مخلفات الفيضانات الأخيرة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى