ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا: الترجي التونسي ضد الأهلي – الإعلان عن طاقم التحكيم

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) عن طاقم التحكيم لمباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والأهلي المصري، والتي ستقام في رادس يوم 15 مارس الساعة 10:00 مساءً.
سيدير مباراة الذهاب الحكم السنغالي عيسى سي.
وسيساعده مواطناه جبريل كامارا ونوحة بانغورة.
وقد عيّن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد امتهز هيرالال من موريشيوس وجيرسون سانتوس من أنغولا للإشراف على تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR).
تعليقات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب