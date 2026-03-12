Français
Anglais
العربية
رياضة

ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا: الترجي التونسي ضد الأهلي – الإعلان عن طاقم التحكيم

ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا: الترجي التونسي ضد الأهلي – الإعلان عن طاقم التحكيم

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) عن طاقم التحكيم لمباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والأهلي المصري، والتي ستقام في رادس يوم 15 مارس الساعة 10:00 مساءً.

سيدير ​​مباراة الذهاب الحكم السنغالي عيسى سي.

وسيساعده مواطناه جبريل كامارا ونوحة بانغورة.

وقد عيّن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد امتهز هيرالال من موريشيوس وجيرسون سانتوس من أنغولا للإشراف على تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR).

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

374
أخر الأخبار

في الأسبوع الثالث لشهر رمضان : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك بصفاقس (صور+فيديو)

270
الأخبار

الكشف عن هوية المدرّب الجديد للمنتخب الوطني سيدات لكرة القدم
254
الأخبار

إيران تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026
251
الأخبار

وضعية النائب أحمد السعيداني: نواب يؤكدون ضرورة احترام أحكام الدستور والقانون في إجراءات الإيقاف
251
الأخبار

إيواء وديع الجريء بقسم الإنعاش بعد تدهور حالته الصحية
251
أخر الأخبار

كرة السلة – مرحلة التتويج : إعادة مقابلة الإفريقي – الشبيبة
251
الأخبار

في فرنسا: تحديد موعد عيد الفطر و زكاة الفطر بـ9 يورو للفرد
247
أخر الأخبار

الأهلي المصري: قبل لقاء الترجي، عقوبات مالية كبيرة ضد اللاعبين
232
الأخبار

مجلس نواب الشعب : دعوات لاحترام إجراءات رفع الحصانة
231
الأخبار

وزارة الدفاع القطرية تعلن التصدي لهجمة صاروخية إيرانية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى