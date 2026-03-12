ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا: الترجي التونسي ضد الأهلي – الإعلان عن طاقم التحكيم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) عن طاقم التحكيم لمباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والأهلي المصري، والتي ستقام في رادس يوم 15 مارس الساعة 10:00 مساءً.

سيدير ​​مباراة الذهاب الحكم السنغالي عيسى سي.

وسيساعده مواطناه جبريل كامارا ونوحة بانغورة.

وقد عيّن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد امتهز هيرالال من موريشيوس وجيرسون سانتوس من أنغولا للإشراف على تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR).

