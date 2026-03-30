Français
Anglais
العربية
الأخبار

ربع نهائي كأس تونس لكرة السلة : اقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان بفوز شبيبة القيروان على جمعية الحمامات

أقرت لجنة القوانين و النزاعات التابعة للجامعة التونسية لكرة السلة اليوم الاثنين النتيجة الحاصلة فوق الميدان في مباراة جمعية الجمامات و شبيبة القيروان ضمن الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة السلة التي انتهت بفوز شبيبة القيروان 86-63.

و كانت جمعية الحمامات قد تقدمت باثارة على خلفية تشريك شبيبة القيروان للاعبين اجنبيين اثنين في المباراة المذكورة إلّا أنّ الجامعة التونسية لكرة السلة رفضت الاثارة في الاصل و قررت تثبيت النتيجة الحاصلة فوق الميدان.

يذكر أنّ شبيبة القيروان ستلاقي في الدور نصف النهائي لكاس تونس الاتحاد الرياضي المنستيري يوم 18 أفريل القادم في حين سيجمع نصف النهائي الثاني اتحاد الانصار و النادي الافريقي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى