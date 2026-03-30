رجة أرضية بقوة 3 درجات على سلم ريشتر شمال سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد

رجة أرضية بقوة 3 درجات على سلم ريشتر شمال سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد

سجّلت محطات رصد الزلازل التابعة لـالمعهد الوطني للرصد الجوي مساء اليوم الاثنين 30 مارس 2026 رجة أرضية بلغت قوتها 3.0 درجات على سلم ريشتر.

و أوضح المعهد أن الرجة سُجّلت على الساعة الثامنة واثنتين وخمسين دقيقة مساءً بالتوقيت المحلي، وقد تم تحديد مركزها وفق التحاليل الأولية عند خط عرض 34.98 درجة وخط طول 9.57 درجة، وذلك بمنطقة شمال معتمدية سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد.

و أشار المعهد إلى أن عدداً من المواطنين بالجهة شعروا بهذه الرجة الأرضية، دون تسجيل أضرار تُذكر وفق المعطيات الأولية.

