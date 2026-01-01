رزنامة جديدة لتسوية الديون الجبائية: وزارة المالية تحدّد آجال الدفع إلى غاية 2031

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة المالية عن جدول زمني جديد لتسديد الديون الجبائية والخطايا الإدارية المستوجبة لفائدة الدولة، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2026، الذي أقرّ آليات واضحة وجدولة تمتد إلى 31 مارس 2031.

ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى قرار صادر عن وزيرة المالية بتاريخ 30 ديسمبر 2025، نُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يضبط رزنامة خلاص أصل الديون الجبائية المتبقية بذمّة الأشخاص المعنويين، مع اعتماد معيار قيمة الدين لتحديد كيفية وآجال الدفع.

المصدر: وات

