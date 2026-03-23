Français
Anglais
العربية
الأخبار

رسالة تهنئة من الرئيس الصيني إلى رئيس الجمهورية بعيد الاستقلال

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عيّاد، اليوم الاثنين، سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس، وان لي، الّذي سلّمه رسالة تهنئة موجّهة إلى رئيس الجمهورية من قبل نظيره الصيني بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال

و حسب بلاغ اعلامي للوزارة خُصّص اللقاء لاستعراض التطوّر الذي تشهده العلاقات الثنائية وأهمّية متابعة تجسيد بنود الشراكة الاستراتيجية بين تونس والصين لا سيّما فيما يتعلّق بالمشاريع التنموية الكبرى

و تم التباحث خلال اللقاء بخصوص مزيد اثراء الإطار القانوني الرامي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والعمل على تسهيل ولوج المنتجات التونسية إلى السوق الصينية

و تمّ التطرّق كذلك إلى أهمّ المواعيد متعدّدة الأطراف المشتركة على غرار منتدى التعاون الصيني الافريقي وقمة منتدى التعاون العربي-الصيني المزمع عقدها ببيكين، خلال شهر جوان 2026.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى