Français
Anglais
العربية
الأخبار

رسميا : أوكرانيا لن تنضم للناتو

زيلينسكي يتخلى عن حلم انضمام أوكرانيا للناتو

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -اليوم الأحد- تخلي بلاده عن حلمها الإستراتيجي في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مقابل ضمانات أمنية غربية كحل وسط لإنهاء الحرب مع روسيا.

و أدلى زيلينسكي بهذا التصريح لدى توجهه إلى العاصمة الألمانية برلين، حيث بدأ اجتماعات مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر (صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب) في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الحرب مع روسيا.

و ردا على أسئلة صحفيين عبر واتساب، قال زيلينسكي “منذ البداية، كانت رغبة أوكرانيا هي الانضمام إلى حلف الناتو، وهذه ضمانات أمنية حقيقية. لكنّ بعض الشركاء من الولايات المتحدة وأوروبا لم يدعموا هذا الاتجاه”.

و أضاف “وبالتالي، فإن الضمانات الأمنية الثنائية بين أوكرانيا والولايات المتحدة والضمانات الشبيهة بالمادة الخامسة من معاهدة حلف الناتو المقدمة لنا من جانب الولايات المتحدة، والضمانات الأمنية من الزملاء الأوروبيين، ودول أخرى مثل كندا واليابان هي فرصة لمنع غزو روسي آخر”.

و تابع “هذا بالفعل حل وسط من جانبنا”، مشيرا إلى أن الضمانات الأمنية يجب أن تكون ملزمة قانونيا.

و التقى زيلينسكي المبعوثين الأميركيين في محادثات استضافها المستشار الألماني فريدريش ميرتس. وقال مصدر إن ميرتس أدلى بتعليقات مقتضبة قبل أن يترك الجانبين للتفاوض.

و قال زيلينسكي قبيل محادثات اليوم الأحد إن القبول بالضمانات الأمنية التي قدمتها الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيون وغيرهم من الشركاء، باعتبارها بديلا عن عضوية أوكرانيا بحلف شمال الأطلسي، هو بمنزلة حل وسط من جانب أوكرانيا.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

390
الأخبار

باجة : حملة فحص فني تسفر عن سحب بطاقات رمادية و تحرير مخالفات

313
الأخبار

الإذن بترويج زيت الزيتون المعلب في الأسواق الداخلية
312
اقتصاد وأعمال

نشر قانون المالية لسنة 2026 بالرائد الرسمي بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية
274
الأخبار

رسميا ..انطلاق أشغال بناء مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان
272
الأخبار

الولايات المتحدة: المسؤول العسكري الأرفع لأمريكا اللاتينية يغادر منصبه
265
الأخبار

ترامب يعتزم شن ضربات برية ضد فنزويلا
255
الأخبار

كوريا الشمالية: مقتل تسعة جنود خلال عمليات نزع ألغام في روسيا
254
الأخبار

رئيسة الحكومة تشرف على جلسة عمل وزارية
253
الأخبار

بتكليف من رئيس الجمهورية : وزير الخارجية يشارك في فعاليات المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض
238
الأخبار

صفاقس : حفل موسيقي خيري لدعم الأطفال المصابين بالسرطان [فيديو]

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى