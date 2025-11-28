رسميا …الأسعد الدريدي مدرباً جديداً للملعب التونسي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت إدارة الملعب التونسي عن تعيين لسعد الدريدي مدرباً جديداً لفريق الأكابر، ليخلف المدرب شكري الخطوي الذي قرر مغادرة النادي خلال الساعات الماضية.

وجاء اختيار الدريدي في إطار سعي الهيئة المديرة إلى ضمان الاستقرار الفني للفريق، حيث سيتولى تدريب البقلاوة إلى غاية نهاية الموسم الرياضي الحالي.

ويُنتظر أن يبدأ المدرب الجديد عمله مباشرة مع الفريق الأول، وسط آمال الجماهير في تحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة ومواصلة المنافسة بقوة في مختلف المسابقات

