Français
Anglais
العربية
رياضة

رسميا …الأسعد الدريدي مدرباً جديداً للملعب التونسي

رسميا …الأسعد الدريدي مدرباً جديداً للملعب التونسي

أعلنت إدارة الملعب التونسي عن تعيين لسعد الدريدي مدرباً جديداً لفريق الأكابر، ليخلف المدرب شكري الخطوي الذي قرر مغادرة النادي خلال الساعات الماضية.

وجاء اختيار الدريدي في إطار سعي الهيئة المديرة إلى ضمان الاستقرار الفني للفريق، حيث سيتولى تدريب البقلاوة إلى غاية نهاية الموسم الرياضي الحالي.

ويُنتظر أن يبدأ المدرب الجديد عمله مباشرة مع الفريق الأول، وسط آمال الجماهير في تحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة ومواصلة المنافسة بقوة في مختلف المسابقات

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

689
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية

434
أخر الأخبار

قضية تزوير شهائد في القصرين: السجن 24 عاما ضد مدير عام سابق و 6 سنوات ضد الصنكي الأسودي
402
الأخبار

عاجل : الإفراج عن سنية الدهماني
372
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية: 655,5 مليون دينار فائض ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر 2025
326
أخر الأخبار

الإفراج عن 9 موقوفين في قضية هنشير الشعّال بصفاقس بينهم الوزير الأسبق سمير بالطيّب
323
أخر الأخبار

باجة تتزين بالثلوج (صور)
306
الأخبار

مجلس النواب : المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في أجل أقصاه 10 ديسمبر
283
أخر الأخبار

ميزانية 2026 : إقرار فصل جديد لتخفيف الأعباء الجبائية على المتقاعدين
281
أخر الأخبار

حملة أمنية بجبل الجلود: إيقاف عناصر إجرامية خطيرة محلّ تفتيش
281
الأخبار

الأطباء الشبان يعلقون تحركاتهم الاحتجاجية

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى