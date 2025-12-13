رسميا ..انطلاق أشغال بناء مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان

بعد توقيع عقد تسليم الأرض المخصصة لبناء مستشفى الملك سلمان عبد العزيز الجامعي بولاية القيروان ، انطلقت رسميا أشغال بناء المشروع و قد وصلت تجهيزات المقاولات و بدأت الأشغال فعليًا على أن تمتد لمدة 36 شهرًا.
يقام المشروع على مساحة 14 هكتار، بتكلفة جملية تصل إلى 144 مليون دولار، بالشراكة بين شركة مقاولات سعودية وشركة مقاولات تونسية.
و يضم المستشفى أقطابًا علاجية متعددة وتجهيزات حديثة، ما سيمكن من تقديم خدمات جامعية متخصصة و تعزيز العدالة الصحية بين الجهات، لتمكين المواطنين من النفاذ المتكافئ إلى خدمات الهياكل الصحية.
