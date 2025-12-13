رسميا ..انطلاق أشغال بناء مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بعد توقيع عقد تسليم الأرض المخصصة لبناء مستشفى الملك سلمان عبد العزيز الجامعي بولاية القيروان ، انطلقت رسميا أشغال بناء المشروع و قد وصلت تجهيزات المقاولات و بدأت الأشغال فعليًا على أن تمتد لمدة 36 شهرًا.

يقام المشروع على مساحة 14 هكتار، بتكلفة جملية تصل إلى 144 مليون دولار، بالشراكة بين شركة مقاولات سعودية وشركة مقاولات تونسية.

و يضم المستشفى أقطابًا علاجية متعددة وتجهيزات حديثة، ما سيمكن من تقديم خدمات جامعية متخصصة و تعزيز العدالة الصحية بين الجهات، لتمكين المواطنين من النفاذ المتكافئ إلى خدمات الهياكل الصحية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



