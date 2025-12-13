Français
رسميا ..انطلاق أشغال بناء مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان

رسميا ..انطلاق أشغال بناء مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان

بعد توقيع عقد تسليم الأرض المخصصة لبناء مستشفى الملك سلمان عبد العزيز الجامعي بولاية القيروان ، انطلقت رسميا أشغال بناء المشروع و قد وصلت تجهيزات المقاولات و بدأت الأشغال فعليًا على أن تمتد لمدة 36 شهرًا.

يقام المشروع على مساحة 14 هكتار، بتكلفة جملية تصل إلى 144 مليون دولار، بالشراكة بين شركة مقاولات سعودية وشركة مقاولات تونسية.

و يضم المستشفى أقطابًا علاجية متعددة وتجهيزات حديثة، ما سيمكن من تقديم خدمات جامعية متخصصة و تعزيز العدالة الصحية بين الجهات، لتمكين المواطنين من النفاذ المتكافئ إلى خدمات الهياكل الصحية.

