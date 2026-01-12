Français
رسميًا : الحارس أشرف كرير يوقّع مع الأولمبي الباجي

وقّع الحارس أشرف كرير بعد ظهر اليوم عقدًا رسميًا مع الأولمبي الباجي، يمتدّ لمدة ستة أشهر، وذلك إثر التوصل إلى اتفاق نهائي مع الهيئة التسييرية للفريق.

و يأتي هذا التعاقد في إطار سعي إدارة النادي إلى تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

و يُذكر أن إدارة الأولمبي الباجي كانت قد أبرمت، خلال الأربع و العشرين ساعة الأخيرة، صفقتين جديدتين، تمثّلتا في التعاقد مع متوسط الميدان الدفاعي البنيني عبد والسلام، إضافة إلى اللاعب الجزائري حسين القفصي ، وفق ما أكّده مراسل تونس الرقمية بباجة.

و تؤكد هذه الانتدابات رغبة إدارة النادي في تعزيز الرصيد البشري للفريق و تحسين نتائجه في المرحلة المقبلة.

