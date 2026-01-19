Français
الأخبار

رسميًا : تعليق الدروس غدًا الثلاثاء بولاية نابل

رسميًا : تعليق الدروس غدًا الثلاثاء بولاية نابل

أعلنت ولاية نابل، مساء اليوم الاثنين 19 جانفي 2026، عن تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة، إضافة إلى مراكز التكوين المهني بالجهة، وذلك ليوم كامل غدًا الثلاثاء 20 جانفي 2026.

و يأتي هذا القرار تبعًا لتواصل هطول كميات هامة من الأمطار، وما نجم عنها من فيضان عدد من الأودية، وهو ما استوجب اتخاذ إجراءات وقائية حفاظًا على سلامة التلاميذ والمتكونين والإطارين التربوي والتكويني.

و أفادت الولاية، في بلاغ صادر عنها، أن هذا القرار تم اتخاذه بعد التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، في إطار متابعة تطورات الوضع الجوي بالجهة والاستعداد للتعامل مع أي طارئ.

و أكدت ولاية نابل أن تعليق الدروس يندرج ضمن جملة من الإجراءات الاحترازية الرامية إلى ضمان سلامة الجميع، داعية المواطنين إلى توخي الحذر ومتابعة البلاغات الرسمية الصادرة عن السلط الجهوية في هذا الشأن.

