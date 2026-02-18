رسمي: إمساكية رمضان 2026 لمدينة تونس وما جاورها

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

اليوم التاريخ اليوم من الأسبوع الإمساك الإفطار 1 19/2 الخميس 05:26 18:09 2 20/2 الجمعة 05:25 18:10 3 21/2 السبت 05:24 18:11 4 22/2 الأحد 05:22 18:12 5 23/2 الإثنين 05:21 18:12 6 24/2 الثلاثاء 05:20 18:13 7 25/2 الأربعاء 05:19 18:14 8 26/2 الخميس 05:18 18:15 9 27/2 الجمعة 05:16 18:16 10 28/2 السبت 05:15 18:17 11 01/3 الأحد 05:14 18:18 12 02/3 الإثنين 05:13 18:19 13 03/3 الثلاثاء 05:11 18:20 14 04/3 الأربعاء 05:10 18:21 15 05/3 الخميس 05:09 18:22 16 06/3 الجمعة 05:07 18:23 17 07/3 السبت 05:06 18:24 18 08/3 الأحد 05:05 18:24 19 09/3 الأربعاء 05:03 18:25 20 10/3 الخميس 05:02 18:26 21 11/3 الجمعة 05:00 18:27 22 12/3 السبت 04:59 18:28 23 13/3 الأحد 04:57 18:29 24 14/3 السبت 04:56 18:30 25 15/3 الأحد 04:54 18:31 26 16/3 الإثنين 04:53 18:31 27 17/3 الثلاثاء 04:51 18:32 28 18/3 الأربعاء 04:50 18:33 29 19/3 الخميس 04:48 18:34 30 20/3 الجمعة 04:47 18:35

