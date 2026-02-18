رسمي: إمساكية رمضان 2026 لمدينة تونس وما جاورها

|اليوم
|التاريخ
|اليوم من الأسبوع
|الإمساك
|الإفطار
|1
|19/2
|الخميس
|05:26
|18:09
|2
|20/2
|الجمعة
|05:25
|18:10
|3
|21/2
|السبت
|05:24
|18:11
|4
|22/2
|الأحد
|05:22
|18:12
|5
|23/2
|الإثنين
|05:21
|18:12
|6
|24/2
|الثلاثاء
|05:20
|18:13
|7
|25/2
|الأربعاء
|05:19
|18:14
|8
|26/2
|الخميس
|05:18
|18:15
|9
|27/2
|الجمعة
|05:16
|18:16
|10
|28/2
|السبت
|05:15
|18:17
|11
|01/3
|الأحد
|05:14
|18:18
|12
|02/3
|الإثنين
|05:13
|18:19
|13
|03/3
|الثلاثاء
|05:11
|18:20
|14
|04/3
|الأربعاء
|05:10
|18:21
|15
|05/3
|الخميس
|05:09
|18:22
|16
|06/3
|الجمعة
|05:07
|18:23
|17
|07/3
|السبت
|05:06
|18:24
|18
|08/3
|الأحد
|05:05
|18:24
|19
|09/3
|الأربعاء
|05:03
|18:25
|20
|10/3
|الخميس
|05:02
|18:26
|21
|11/3
|الجمعة
|05:00
|18:27
|22
|12/3
|السبت
|04:59
|18:28
|23
|13/3
|الأحد
|04:57
|18:29
|24
|14/3
|السبت
|04:56
|18:30
|25
|15/3
|الأحد
|04:54
|18:31
|26
|16/3
|الإثنين
|04:53
|18:31
|27
|17/3
|الثلاثاء
|04:51
|18:32
|28
|18/3
|الأربعاء
|04:50
|18:33
|29
|19/3
|الخميس
|04:48
|18:34
|30
|20/3
|الجمعة
|04:47
|18:35
