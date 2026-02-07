رسمي : قبول إستقالة مدرّب المنتخب الوطني لكرة اليد محمد علي الصغير

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدرت الجامعة التونسية لكرة اليد بلاغا أكّدت من خلاله قبول إستقالة مدرّب المنتخب الوطني لكرة اليد محمد علي الصغير و مساعده محمد علي بوغزالة.

و في ما يلي نص البلاغ :

إجتمع المكتب الجامعي صباح اليوم السبت 7 فيفري 2026، للاستماع إلى تقارير الإدارة الفنية الوطنية، وكذلك الإطارات الفنية والإدارية للمنتخب الوطني للأكابر بحضور الناخب الوطني لمنتخب الأكابر السيد محمد علي الصغير الذي قدم تقييمه الفني للمشاركة الاخيرة في كأس افريقيا للأمم “رواندا 2026” ورؤيته لمستقبل المنتخب الوطني وشرح الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الاستقالة صحبة المدرب الوطني المساعد السيد محمد علي بوغزالة.

وقد ناقش المكتب الجامعي الاستقالة التي تقدم بها الاطار الفني للمنتخب واستنكر حملات التشويه المغرضة الصادرة عن بعض الأطراف والتي جانبت النقاش والنقد الفني المطلوب لتمس من شخص المدرب المدرب الوطني دون مراعاة لتاريخه كلاعب دولي سابق ومدرب عمل مع منتخبات الشبان لسنوات طويلة وحقق معها أفضل النتائج في تاريخ كرة اليد التونسية.

وبعد النقاش المستفيض بين الأعضاء، والإجابة عن كافة التساؤلات، وتوضيح عديد النقاط، قرر المكتب الجامعي بالإجماع قبول استقالة كلٍّ من السيد محمد علي الصغير، الناخب الوطني، والسيد محمد علي بوغزالة، المدرب الوطني المساعد.

كما عبّر المكتب الجامعي عن خالص شكره وتقديره لهما، مثمّنًا كل المجهودات التي بذلاها طيلة فترة إشرافهما على المنتخب الوطني للأكابر وخلال عملهما مع منتخبات الشبان في اطار برنامج الادارة الفنية لتجديد النخبة الوطنية ومتمنيًا لهما التوفيق والنجاح في مسيرتهما المهنية المقبلة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



