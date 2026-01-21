Français
Anglais
العربية
رياضة

رسمي : محرز بوصيان رئيسا للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط

رسمي : محرز بوصيان رئيسا للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط

أعلنت اليوم الاربعاء اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط رسميا عن مصادقة هيئتها التنفيذية خلال اجتماعها الخارق للعادة المنعقد يوم الجمعة 16 جانفي 2026 بالعاصمة اليونانية أثينا على تولي الأستاذ محرز بوصيان رئاسة اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط خلفا للراحل دافيد تيزانو الذي توفي يوم 29 ديسمبر 2025 وذلك وفقا لما ينص عليه نظامها الأساسي في حالة الشغور في منصب الرئاسة.

وفي مباشرته لمسؤوليته الجديدة على رأس اللجنة الدولية، تقدم محرز بوصيان بكلمة توجيهية أمام أعضاء الهيئة التنفيذية أعرب فيها عن عميق تقديره وعرفانه لدافيد تيزانو معددا خصاله وإنجازاته سواء في فترة رئاسته للمنظمة المتوسطية أو خلال مسيرته الرياضية حيث أحرز ميداليتين أولمبيتين ذهبيتين.

‎وأكد بوصيان عزمه، مع بقية أعضاء الهيئة، على مواصلة ودعم مسار الرئيس الراحل بما يخلّد إرثه ويدعم إشعاع اللجنة الدولية واستدامة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، داعيًا إلى تظافر جهود كافة الأطراف المعنية لتحقيق النجاح المنشود للدورة المقبلة للألعاب التي ستدور في صائفة 2026 بمدينة تارانتو الإيطالية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

685
الأخبار

باجة : إنقاذ شخص حاصرته المياه داخل سيارته

657
أخر الأخبار

باجة : تعليق الدروس بسبب الأحوال الجوية
546
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين إلى توخي الحذر بسبب التقلبات المناخية المرتقبة
325
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل لمعاينة أضرار الأمطار
308
الأخبار

بنزرت :  أمطار غزيرة و فيضانات و إجلاء عديد المواطنين [فيديو]
305
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة إلى المكنين
291
الأخبار

بتعليمات من رئيس الجمهورية : وحدات الجيش الوطني تنفذ تدخلات لفائدة المواطنين بعد هطول أمطار غزيرة
273
الأخبار

رئيس الجمهورية  : العمل مستمر دون إنقطاع لإيجاد الحلول الكفيلة بتلبية حاجيات المواطنين
271
الأخبار

المدرب نبيل الكوكي يتكفل بتنقل فريق الأولمبي الباجي وهذه أبرز الغيابات في مباراة قابس
267
الأخبار

أمطار قياسية خلال 24 ساعة: أكثر من 200 مم في عدد من المناطق

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى