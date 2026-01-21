رسمي : محرز بوصيان رئيسا للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت اليوم الاربعاء اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط رسميا عن مصادقة هيئتها التنفيذية خلال اجتماعها الخارق للعادة المنعقد يوم الجمعة 16 جانفي 2026 بالعاصمة اليونانية أثينا على تولي الأستاذ محرز بوصيان رئاسة اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط خلفا للراحل دافيد تيزانو الذي توفي يوم 29 ديسمبر 2025 وذلك وفقا لما ينص عليه نظامها الأساسي في حالة الشغور في منصب الرئاسة.

وفي مباشرته لمسؤوليته الجديدة على رأس اللجنة الدولية، تقدم محرز بوصيان بكلمة توجيهية أمام أعضاء الهيئة التنفيذية أعرب فيها عن عميق تقديره وعرفانه لدافيد تيزانو معددا خصاله وإنجازاته سواء في فترة رئاسته للمنظمة المتوسطية أو خلال مسيرته الرياضية حيث أحرز ميداليتين أولمبيتين ذهبيتين.

‎وأكد بوصيان عزمه، مع بقية أعضاء الهيئة، على مواصلة ودعم مسار الرئيس الراحل بما يخلّد إرثه ويدعم إشعاع اللجنة الدولية واستدامة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، داعيًا إلى تظافر جهود كافة الأطراف المعنية لتحقيق النجاح المنشود للدورة المقبلة للألعاب التي ستدور في صائفة 2026 بمدينة تارانتو الإيطالية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



