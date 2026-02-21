رسمي : وزارة التربية تمنع “دخلة البكالوريا” واستعمال الهواتف الجوالة داخل المؤسسات التربوية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في مذكرة إلى المندوبين الجهويين للتربية مديرات و مديري المؤسسات التربوية ذكروزير التربية بأنه يمنع منعا باتا على التلاميذ إحضار أو استعمال الهواتف الجوالة داخل المؤسسات التربوية، كما يمنع التصوير داخل الفضاء المدرسي خارج الأطر الرسمية المرخص لها.

كما يمنع تنظيم أي نشاط يتعلق بما يسمى بـ “دخلة البكالوريا” أو “الكراكاج” أو غيرها.

و تدعو المذكرة إلى رصد كل ما من شأنه المساس بسلامة الأسرة التربوية أو تعكير صفو الحياة المدرسية، مع الإسراع بالإشعار والمعالجة الفورية واتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة.

و جاء في المذكرة ذاتها أنه يُخصّص مدخل وحيد لدخول التلاميذ والزوار ويُكلّف حارس قار لفتحه وغلقه وفقا لمواعيد مضبوطة مع دعوته للتثبت من هوية الزوار قبل السماح لهم بالدخول كما يتوجب غلق جميع المنافذ الأخرى واستعمالها فقط إن اقتضت الحاجة.

وتهدف هذه المذكرة إلى حماية التلاميذ وصون حرمة الفضاء التربوي ومكانة الأسرة التربوية، وضمان السير العادي للدروس في أفضل الظروف، وتحصين زمن التعلّم من كل تعطيل أو إخلال.

