رشق حافلة جربة تونس بالحجارة

تعرضت الحافلة التّابعة للشّركة الوطنية للنقل بين المدن، المتجهة من حومة السوق جربة إلى تونس، مساء أمس، إلى الرشق بالحجارة، على مستوى منطقة بوسمايل بأجيم.

وقد تسبب ذلك في تهشيم البلّور ولم يسفر عن أي أضرار في صفوف المسافرين و السائق.

كما تمّ تخصيص حافلة أخرى لمواصلة الرّحلة إلى تونس.

وكانت الشركة الوطنية للنقل بين المدن قد أعلنت عن شروعها في استغلال سفرات جديدة جربة تونس- تونس جربة مباشرة عبر الطريق السيارة ابتداء من يوم الاثنين 2 مارس 2026.

