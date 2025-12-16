رصيد تونس من العناصر المسجلة لدى منظمة اليونسكو يرتفع إلى 22 عنصراً

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ارتفع رصيد تونس من العناصر المسجلة لدى منظمة اليونسكو إلى 22 عنصراً، وذلك عقب إدراج الملف المشترك “الكحل العربي” على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية والتي تغطّي أصناف مختلفة من التراث الوطني من ممتلكات ثقافية مادية وغير مادية ومواقع الطبيعية وتراث وثائقي (سجل ذاكرة العالم).

و جاء في بلاغ لبعثة تونس باليونيسكو، نشرته اليوم الثلاثاء على صفحتها ب”فايسبوك”، أنّ العمل متواصل على تسجيل ملفات جديدة على قائمتي التراث العالمي و«ذاكرة العالم» وضمن شبكة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو، وفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها من قبل المنظمة.

و تتضمّن القائمة التونسية في التراث العالمي الثقافي والطبيعي لليونسكو جزيرة جربة (2023) وموقع دقة الأثري (1997) ومدينة سوسة العتيقة (1988) ومدينة القيروان (1988) والمدينة البونيقية بركوان ومقبرتها (1985) ومحمية إشكل الوطنية (1980) ومدينة تونس العتيقة (1979) و موقع قرطاج الأثري (1979) و مدرج الجم الأثري (1979).

