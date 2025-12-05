رغم التعادل… صورة خالدة تُوحّد الجماهير التونسية و الفلسطينية في كأس العرب”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

رغم النتيجة التي لم تُرضِ شريحة من الجماهير التونسية بعد تعادل المنتخب الوطني التونسي مع نظيره الفلسطيني بنتيجة هدفين مقابل هدفين، و هي نتيجة قد تعقّد حسابات التأهل في الدورة القادمة من كأس العرب، فإن مشهداً واحداً نجح في خطف الأضواء وتجاوز وقع النتيجة على الميدان.

فقد شهدت مدارج الملعب قبل انطلاق المباراة رفع جماهير المنتخب التونسي لافتة عملاقة “تيفو” جمعت بين العلمين التونسي والفلسطيني جنبا إلى جنب، في صورة مؤثرة حملت رسالة دعم وتضامن واضحة.

و انتشرت هذه الصورة بسرعة عبر وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، لتصبح واحدة من أبرز لقطات البطولة حتى الآن.

و لم تقتصر أصداء المشهد على الأوساط الرياضية فقط، بل أثار إعجاب المتابعين حول العالم، الذين رأوا فيه تعبيراً عن قوة الروابط الشعبية ووحدة الجماهير العربية مهما اختلفت النتائج فوق أرضية الملعب.

