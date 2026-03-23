رغم التقدم… العالم يفشل في وقف نزيف وفيات الأطفال

حذّرت الأمم المتحدة في تقرير جديد من استمرار ارتفاع العبء العالمي لوفيات الأطفال، كاشفة أن نحو 4.9 ملايين طفل دون سن الخامسة توفوا خلال سنة 2024، من بينهم 2.3 مليون من حديثي الولادة، رغم أن معظم هذه الوفيات كان يمكن تفاديها عبر تدخلات بسيطة ومنخفضة الكلفة ورعاية صحية جيدة.

وأوضح التقرير أن العالم يواجه حالة من التباطؤ المقلق في التقدم المحرز بمجال خفض وفيات الأطفال، رغم أن الاستثمار في صحة الطفل يظل من بين أكثر إجراءات التنمية جدوى وفعالية.

وبحسب التقرير، الذي يحمل عنوان “معدلات واتجاهات وفيات الأطفال”، فإن وفيات الأطفال دون سن الخامسة تراجعت بأكثر من النصف منذ سنة 2000، غير أن وتيرة هذا التقدم شهدت تباطؤا بأكثر من 60 بالمائة منذ سنة 2015.

