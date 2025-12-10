رغم الحرب، أوكرانيا تفكر في الديمقراطية وتعلن استعدادها لإجراء انتخابات رئاسية 

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده لتنظيم انتخابات رئاسية جديدة، داعيًا الشركاء الأميركيين والأوروبيين إلى المساهمة في توفير الظروف الأمنية اللازمة لإجرائها، رغم استمرار الحرب مع روسيا.

وقال زيلينسكي، الذي انتهت ولايته الرئاسية رسميًا العام الماضي، في تصريحات للصحفيين، إنه في حال توفر الأمن يمكن تنظيم الانتخابات خلال فترة تتراوح بين 60 و90 يومًا. وأضاف أنه سيطلب من البرلمان إعداد التشريعات الضرورية التي تتيح إجراء الانتخابات “في ظل الأحكام العرفية” المفروضة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وتأتي تصريحات زيلينسكي بعد يوم من تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة أن تنظم أوكرانيا انتخابات، متهمًا كييف بـ“استغلال الحرب” لتفادي ذلك.

وفي سياق متصل، قال زيلينسكي الذي يواصل جولته الأوروبية في إيطاليا، إن أوكرانيا مستعدة لوقف استهداف قطاع الطاقة الروسي إذا وافقت موسكو على المعاملة بالمثل. كما كشف عن مساعٍ لعقد اجتماع رفيع المستوى مع الولايات المتحدة خلال الأسبوعين المقبلين لمناقشة اتفاق سلام محتمل.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه يريد إدراج ملف إعادة إعمار أوكرانيا في إطار أي اتفاق مدعوم أميركيًا، مؤكدًا أنه يتوقع عقد مزيد من الاجتماعات هذا الأسبوع على مستوى مستشاري الأمن مع عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

