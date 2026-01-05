Français
Anglais
العربية
الأخبار

رغم مغادرة الكان : المنتخب الوطني ضمن قائمة الأفضل لسنة 2025

رغم مغادرة الكان : المنتخب الوطني ضمن قائمة الأفضل لسنة 2025

احتل المنتخب الوطني المركز الثامن في قائمة أقوى منتخبات إفريقيا لعام 2025، وذلك بعدما نجح فى الصعود إلى بطولة كأس العالم 2026 التى ستقام فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

و وفقًا لشبكة “sportsdunia” العالمية “فى عام 2025، تصدّر المغرب قائمة أفضل المنتخبات الأفريقية بفضل أدائه القوي ونسبة انتصاراته المرتفعة طوال الموسم، وجاءت نيجيريا فى المركز الثاني، تلتها كوت ديفوار فى المركز الثالث.

و احتل المنتخب المصري المركز الرابع تليه الجزائر في المركز الخامس والسينغال في المركز السادس ثم الكاميرون في المركز السابع و تونس في المركز الثامن ، جنوب افريقيا في المركز التاسع و الرأس الأخضر في المركز العاشر.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

872
الأخبار

باجة : وفاة شخصين في حادث مرور

423
الأخبار

باجة : تركيب محطة ضخ شمسية ضمن مشروع نبعة لتعزيز الفلاحة المستدامة [فيديو]
325
الأخبار

وزارة الداخلية : القبض على الإرهابي الخطير “صديق العبيدي” والعنصر المرافق له
299
الأخبار

إحباط عملية إرهابية بفريانة : استشهاد عون أمن متأثرًا بإصابته
296
الأخبار

واشنطن : مادورو سيخضع للمحاكمة بعد اعتقاله ونقله إلى خارج فنزويلا
294
الأخبار

الكشف عن حقيقة نفي مادورو إلى تركيا
291
الأخبار

وفاة مذيع قناة الجزيرة جميل عازر
283
الأخبار

روسيا تدين “العدوان المسلح” الأمريكي على فنزويلا و تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
277
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – خليل شمّام: “هزيمة موجعة للغاية… لكن هذه هي كرة القدم” (فيديو)
276
الأخبار

مقتل ما لايقل عن 40 شخصا خلال عملية اعتقال مادورو

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى