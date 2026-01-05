رغم مغادرة الكان : المنتخب الوطني ضمن قائمة الأفضل لسنة 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

احتل المنتخب الوطني المركز الثامن في قائمة أقوى منتخبات إفريقيا لعام 2025، وذلك بعدما نجح فى الصعود إلى بطولة كأس العالم 2026 التى ستقام فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

و وفقًا لشبكة “sportsdunia” العالمية “فى عام 2025، تصدّر المغرب قائمة أفضل المنتخبات الأفريقية بفضل أدائه القوي ونسبة انتصاراته المرتفعة طوال الموسم، وجاءت نيجيريا فى المركز الثاني، تلتها كوت ديفوار فى المركز الثالث.

و احتل المنتخب المصري المركز الرابع تليه الجزائر في المركز الخامس والسينغال في المركز السادس ثم الكاميرون في المركز السابع و تونس في المركز الثامن ، جنوب افريقيا في المركز التاسع و الرأس الأخضر في المركز العاشر.

