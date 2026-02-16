Français
رفض الإفراج عن القاضي المعفى هشام بن خالد

قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض الافراج عن القاضي المعفى هشام بن خالد و حجز ملفات القضايا المنشورة في حقه الى جلسة يوم 2 مارس القادم.

و مثل اليوم الاثنين القاضي المعفي هشام بن خالد، بحالة إيقاف، أمام هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك على ذمة ثلاث قضايا منشورة في حقه من أجل تهم الاساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، بخصوص تدوينات منسوبة اليه.

و كانت النيابة العمومية أصدرت بطاقات ايداع بالسجن في حق هشام بن خالد واحالته على المحاكمة من أجل ثلاث قضايا مرفوعة ضده.

