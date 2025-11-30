Français
Anglais
العربية
الأخبار

رفع الجلسة العامة بالبرلمان.. و استئناف مناقشة فصول قانون المالية لسنة 2026 غدا الاثنين

رفع الجلسة العامة بالبرلمان.. و استئناف مناقشة فصول قانون المالية لسنة 2026 غدا الاثنين

قرر مجلس نواب الشعب، المنعقد بعد ظهر اليوم الأحد بقصر باردو، برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان، رفع الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة لمواصلة مناقشة بقية فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026، على أن تُستأنف الأشغال غدا الاثنين على الساعة الثانية بعد الظهر.

و جاء هذا القرار، بطلب من وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، التي دعت في مداخلتها إلى تمكين الوزارة ولجنة المالية بمجلس نواب الشعب، من الوقت اللازم لدراسة المقترحات الجديدة بصورة دقيقة، نظرا لكثرتها ولما قد يترتب عنها من آثار مالية مهمة.

و أكدت الوزيرة ضرورة إعادة النظر في الفصول المقترحة، سواء على مستوى لجنة المالية أو على مستوى الإدارة، بهدف التعمق في دراسة مضامينها ومقارنتها بالفصول التي تم التصويت عليها سابقا، بالإضافة إلى تقييم أثرها المالي والاقتصادي والاجتماعي.

و أوضحت أن الهدف من هذا التأجيل، هو ضمان صياغة محكمة لأهم الفصول المقترحة، بما ينسجم مع متطلبات التوازنات المالية لسنة 2026 وكذلك على المدى المتوسط، مبرزة حرص الحكومة على إدراج الفصول ذات القيمة المضافة في مشروع قانون المالية، وعلى أن تكون قابلة للتطبيق الفعلي، قائلة في هذا الصدد “المهم ليس فقط سن الفصول وإنما القدرة على تنفيذها على أرض الواقع، بما يخدم المصلحة العامة”.

من جهته، أيّد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني طلب التأجيل، نظرا الى أن المقترحات الكثيرة التي وردت منذ أمس السبت، تضمّنت إضافات جديدة ولم يُتح للجنة الاطلاع عليها كاملة، ملاحظا أن بعض المقترحات متشابهة إلى حدّ كبير، وهو ما يستوجب ترشيدها قبل عرضها على الجلسة العامة.

و أضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع رؤساء الكتل، بهدف تنظيم المقترحات وتوحيدها، إلى جانب تمكين الإدارة من الوقت الكافي للحصول على المعطيات الضرورية، لإعداد إجابات دقيقة أثناء مناقشتها في الجلسة العامة.

يشار الى أن مجلس نواب الشعب، شرع منذ صباح أمس السبت، خلال جلسة عامة مشتركة للغرفتين التشريعيتين، في مناقشة مشروع قانون المالية 2026 فصلا فصلا.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

393
الأخبار

باجة حملة توعية ضد العنف الموجه للمرأة في الطرقات

335
الأخبار

صفاقس تستضيف ندوة حول تحديات الذكاء الاصطناعي في قطاع تكنولوجيا المعلومات [فيديو ]
279
الأخبار

الترجي: متّهم من قبل أجاكسيو… بلايلي يؤكد: “تعرّضتُ للخيانة، وكلّ الحقيقة ستظهر” (فيديو)
264
الأخبار

تونس – الولايات المتحدة : بن عايّد يستقبل السفير الأمريكي بيل بازّي
258
الأخبار

المغرب : بعد صلوات من أجل الجيش الإسرائيلي… جدل جديد إلى جانب 17 دولة
257
اقتصاد وأعمال

وزيرة المالية : سنة 2026 ستكون سنة الرجوع إلى الإنتدابات [فيديو]
243
الأخبار

غزة: إسرائيل تمنع مفوضة الاتحاد الأوروبي الحاجة لحبيب من الدخول!
231
اقتصاد وأعمال

مؤسّسة صينية تعتزم إحداث وحدة جديدة لإنتاج بطاريات اللّيثيوم في تونس
228
الأخبار

تونس : أمطار هامة خلال الأربع و عشرين ساعة الأخيرة أعلى كمياتها في عين دراهم بـ62 مليمتر
228
الأخبار

الكرة الطائرة – كأس التحدي العربي : على أي قنوات يمكن مشاهدة مباراة تونس – مصر ؟

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى