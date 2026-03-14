رفع 45 مخالفة إقتصادية في منوبة

نفّذت 10 فرق مراقبة اقتصادية عن كل من الإدارات الجهوية للتجارة و تنمية الصادرات بتونس، و أريانة، و بن عروس و منوبة و الإدارة العامة للمنافسة و الأبحاث الاقتصادية خلال الليلة الفاصلة، بين أمس الجمعة و اليوم السبت، حملة مراقبة إقليمية بولاية منوبة، أسفرت عن رفع 45 مخالفة.

و سجّلت المخالفات، وفق معطيات أفادت بها الإدارة الجهوية للتجارة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إثر 355 زيارة تفقّد شملت بالخصوص المقاهي و قاعات الشاي و محلات بيع الملابس الجاهزة و الأحذية و محلات صنع و بيع الحلويات و المرطبات.

و تعلّقت المخالفات المسجلة في الحملة، التي ساهمت فيها وحدات الأمن و الحرس الوطنيين، بعدم إشهار الأسعار بـ10 مخالفات و بعدم الاستظهار بفواتير الشراء بـ 6 مخالفات ، بينما توزّعت البقية بين الإخلال بتراتيب الدعم و الرفع في الأسعار.

و حسب القطاعات، توزّعت المخالفات إلى 16 مخالفة في قطاع الملابس الجاهزة والأحذية، و 10 مخالفات في قطاع المقاهي و 9 مخالفات اقتصادية في قطاع الحلويات والمرطبات و 10 مخالفات في قطاع الفواكه الجافّة و المواد الغذائية ، حسب نفس المصدر.

