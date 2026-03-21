رفع 837 مخالفة اقتصادية و حجز كميات كبيرة من المواد المدعمة بولاية تونس

تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بتونس خلال شهر رمضان 2026 من رفع 837 مخالفة اقتصادية إثر تنفيذ 2450 زيارة تفقد ميدانية شملت مختلف مسالك التوزيع بالجملة.

و أفادت مديرة الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس، سهام المبروك، في تصريح لـ”وات”، انه تم، في سبيل تنفيذ هذه العمليات، تسخير إمكانات لوجستية وبشرية مكثفة شملت 124 فريق مراقبة اقتصادية، إلى جانب 28 فريقاً مشتركاً بالتعاون مع المصالح الأمنية (حرس وشرطة) والمصالح الصحية، لضمان انتظامية التزويد وشفافية المعاملات التجارية.

و على صعيد التصدي للاحتكار والمضاربة، أبرزت المسؤولة ان العمليات الرقابية أسفرت عن حجز كميات هامة من المواد الأساسية، تصدرتها مادة الفرينة المدعمة بنحو 21 طناً، و76.5 ألف بيضة، بالإضافة إلى 9.3 طن من الخضر والغلال و3.9 طن من مشتقات الحبوب.

و في تحليل لنوعية التجاوزات، استأثرت المخالفات المتعلقة بالاحتكار والمضاربة والترفيع في الأسعار بالنصيب الأكبر بـ 435 مخالفة، تليها تلك المرتبطة بنزاهة وشفافية المعاملات (315 مخالفة). أما قطاعياً، فقد حل قطاع الخضر والغلال في المرتبة الأولى من حيث عدد التجاوزات (255 مخالفة)، متبوعا بقطاع المواد الغذائية (172) فالدواجن والبيض (155)، وفق المصدر ذاته.

