Français
Anglais
العربية
الأخبار

رقابة مكثفة في رمضان: ارتفاع طفيف في المخالفات الاقتصادية خلال اليوم الرابع

سجّلت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة تطورًا طفيفًا في عدد المخالفات المحررة خلال اليوم الرابع من شهر رمضان 2026، حيث بلغ عددها 2806 مخالفات، مقابل 2742 مخالفة في الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بزيادة تقدّر بـ2,3 بالمائة.

وجاء هذا التطور في سياق حملات رقابية واسعة شملت مختلف جهات البلاد، إذ نفّذت الفرق المختصة 13956 زيارة تفقد ومراقبة استهدفت 589 منطقة على كامل تراب الجمهورية، بهدف متابعة التزود والتصدي للممارسات المخالفة خلال فترة الاستهلاك المكثف.

وتندرج هذه التحركات ضمن خطة رقابية استثنائية ترافق شهر رمضان، ترتكز على تكثيف الزيارات الميدانية ومتابعة مسالك التوزيع والتثبت من احترام الأسعار والتراتيب الجاري بها العمل، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

المصدر: وات

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

347
أخر الأخبار

الطقس هذا الأسبوع مستقر… لكن السبت القادم يحمل مفاجآت [فيديو]

332
الأخبار

تعزيزات أمنية و أعمال شغب عنيفة بعد مقتل “إل مينتشو” إمبراطور المخدرات في المكسيك
313
اقتصاد وأعمال

بقلم الدكتور بدر السماوي : مقترح إحداث البنك البريدي في تونس ووهم الإدماج المالي والاجتماعي
307
الأخبار

استئناف الأشغال على مستوى الطريق السيارة أ1 شمالية
307
الأخبار

فرنسا : أسوأ سفير لترامب يعاود الكرة… هناك من يُطرَد و هناك تشارلز كوشنر
283
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : مادامت الأراضي الفلسطينية و شعبها سيحكمهم مجلس السلام بزعامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برضى كل العرب و المسلمين فعلى الدنيا السلام؟…..
282
اقتصاد وأعمال

الجزائر: عبد المجيد تبون يعين لبو محمد لمين محافظا لبنك الجزائر
279
اقتصاد وأعمال

تونس – المالية العمومية: عجز في الميزانية بقرابة 9 مليار دينار و ضغط جبائي بنسبة 25,9% خلال سنة 2025
270
الأخبار

قابس: حجز أكثر من 3200 لتر من الزيت النباتي المدعم منذ بداية شهر رمضان
268
الأخبار

رقم سلبي تاريخي لمحمد صلاح في الدوري الإنقليزي الممتاز

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى