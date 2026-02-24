رقابة مكثفة في رمضان: ارتفاع طفيف في المخالفات الاقتصادية خلال اليوم الرابع

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجّلت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة تطورًا طفيفًا في عدد المخالفات المحررة خلال اليوم الرابع من شهر رمضان 2026، حيث بلغ عددها 2806 مخالفات، مقابل 2742 مخالفة في الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بزيادة تقدّر بـ2,3 بالمائة.

وجاء هذا التطور في سياق حملات رقابية واسعة شملت مختلف جهات البلاد، إذ نفّذت الفرق المختصة 13956 زيارة تفقد ومراقبة استهدفت 589 منطقة على كامل تراب الجمهورية، بهدف متابعة التزود والتصدي للممارسات المخالفة خلال فترة الاستهلاك المكثف.

وتندرج هذه التحركات ضمن خطة رقابية استثنائية ترافق شهر رمضان، ترتكز على تكثيف الزيارات الميدانية ومتابعة مسالك التوزيع والتثبت من احترام الأسعار والتراتيب الجاري بها العمل، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

المصدر: وات

