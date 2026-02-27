Français
رقمنة الدعم العمومي: بوابة موحدة لملفات الجمعيات الثقافية

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية، عن إحداث منصة رقمية لقبول مطالب الجمعيات الناشطة في المجال الثقافي والراغبة في الحصول على دعم عمومي من الوزارة بعنوان سنة 2026.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة 27 فيفري 2026، بأنه يتعيّن وجوبا تقديم مطالب الدعم العمومي (طلبات مباشرة، اتفاقيات شراكة أو في إطار إعلان دعوة للترشح)، إلكترونيا عبر المنصة الرقمية المخصصة للدعم الثقافي دون سواها، وذلك عبر الرابط التالي: منصة رقمية للدعم الثقافي، وأكدت أن جميع المطالب الواردة خارج المنصة ستُرفض.

ودعت إلى الحرص على ضرورة التثبت من فضاء التسجيل المناسب وفقا لنوع طلب الدعم (طلب مباشر أو اتفاقية شراكة أو دعوة للترشح) وكذلك وفقا لطبيعة النشاط أو التظاهرة (إذا ما كانت ذات بعد وطني أو جهوي أو محلي)، وبالتالي اعتماد فضاء التسجيل الخاص باللجنة الفنية المركزية بالوزارة أو الخاص بالمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية حسب الحالة.

كما يتعيّن على الجمعيات الناشطة في المجال الثقافي والراغبة في الحصول على دعم عمومي التقيد بأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات وأحكام الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.

