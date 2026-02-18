Français
رقمنة برنامج الكراء المملك: منصة جديدة لتسهيل النفاذ إلى السكن الاجتماعي

في إطار تطوير سياسات السكن وتعزيز الشفافية، أشرف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، يوم الثلاثاء 17 فيفري 2026، على اجتماع لجنة قيادة برنامج الكراء المملك، خُصص لبحث الإعداد الفني لإطلاق منصة رقمية تمكّن الأجراء من تقديم مطالبهم للانتفاع بمساكن اجتماعية تُنجز من قبل الباعثين العقاريين العموميين.

الاجتماع، الذي يندرج ضمن متابعة تقدم البرنامج، ركّز على تحديد المسار العملي للتسجيل عبر المنصة، مع التأكيد على أن تكون الإجراءات واضحة وسلسة لتفادي التعقيدات الإدارية وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين. كما تم التشديد على اعتماد الرقمنة الكاملة لمراحل إيداع الملفات ودراستها، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية.

ووفق ما أعلنته وزارة التجهيز والإسكان، من المنتظر أن تكون المنصة جاهزة أواخر سنة 2026، بالتزامن مع تقدم إنجاز المشاريع السكنية المبرمجة ضمن آلية الكراء المملك.

المصدر: وات
