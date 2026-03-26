رقمنة تراخيص حفر الآبار: منصة جديدة لتعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات في تونس

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إطلاق منصة رقمية جديدة مخصصة لإسناد تراخيص حفر الآبار العميقة واستغلال المياه الجوفية، في خطوة تهدف إلى تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات.

وجاء تقديم هذه المنصة بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمياه، حيث تم التأكيد على دورها في تبسيط المسارات الإدارية وتمكين المواطنين من إيداع ومتابعة مطالبهم بشكل إلكتروني.

وأوضح الوزير عز الدين بن الشيخ أن هذا النظام الرقمي سيساهم في تقليص آجال دراسة الملفات، وضمان شفافية أكبر في معالجة الطلبات، إلى جانب تكريس مبدأ تكافؤ الفرص في النفاذ إلى الموارد المائية.

المصدر: وات
