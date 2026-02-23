Français
رقم سلبي تاريخي لمحمد صلاح في الدوري الإنقليزي الممتاز

فشل المصري محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك نوتنجهام فورست، مساء الأحد، في الجولة 27 من الدوري الإنقليزي الممتاز.

و لعب صلاح 77 دقيقة أمام نوتنجهام فورست وتم استبداله بالنجم الشاب ريو نجوموها، خلال المباراة التي حقق فيها الريدز انتصارًا قاتلًا بهدف في الدقيقة 90+7 عن طريق الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر.

و رفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة بهذا الانتصار الثمين، في المركز السادس، ويدخل بقوة في صراع المربع الذهبي، علمًا بأن تشيلسي صاحب المركز الرابع يملك نفس الرصيد من النقاط.

و فشل صلاح في التسجيل خلال 9 مباريات متتالية في الدوري الإنقليزي الممتاز للمرة الأولى في مسيرته.

و جاءت آخر 9 مباريات لعبها صلاح مع ليفربول ضد كل من مانشستر سيتي (مرتين) و نوتنغهام فورست (مرتين) وسندرلاند (مرتين) و برايتون و بورنموث و نيوكاسل.

و رغم فشل صلاح الذي يلعب بقميص ليفربول منذ 2017 في التسجيل خلال هذه المباريات التسع، إلا أنه نجح في صناعة 4 أهداف، أمام كل من برايتون وبورنموث و نيوكاسل و سندرلاند.

و يملك صلاح 4 أهداف فقط في البريميرليغ هذا الموسم، علمًا بأنه غاب عن الريدز لعدة مباريات بسبب انضمامه لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

يشار إلى أن صلاح كان هداف البريميرليغ في الموسم الماضي برصيد 29 هدفًا، و قاد ليفربول بجدارة للتتويج باللقب خاصة أنه كان الأعلى صناعة للاهداف كذلك برصيد 18 هدفًا.

أخر الأخبار

التعادل يحسم مباراة الأولمبي الباجي والنادي البنزرتي

