رقم لافت: الحماية المدنية تتعامل مع 450 حالة في 24 ساعة فقط

أعلنت الإدارة العامة للحماية المدنية أنّ وحداتها نفّذت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، الممتدة من السادسة من صباح أمس الأحد إلى السادسة من صباح اليوم الاثنين، ما مجموعه 450 تدخّلًا، وفق ما ورد في بلاغ منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك”.

وتوزّعت هذه التدخلات بين 51 عملية إطفاء حرائق، و139 عملية إسعاف وإنقاذ على الطرقات، إضافة إلى 253 تدخلًا في حوادث وأوضاع مختلفة لا تتعلق بحوادث المرور. كما سجّلت الوحدات ثلاث تدخلات أخرى في مجالات متنوّعة.

وتعكس هذه الأرقام حجم العمل اليومي لوحدات الحماية المدنية، ودورها الحيوي في ضمان التدخل السريع في مختلف أنواع الطوارئ.

المصدر: وات
مواضيع ذات صلة:

