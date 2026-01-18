رقم معاملات قطاع الاتصالات يتجاوز 4100 مليون دينار مع نهاية سنة 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أظهرت بيانات مرصد الهيئة الوطنية للاتصالات، أنّ رقم معاملات القطاع سجل نموا نمواً بنسبة 4 بالمائة، حيث مرّ من 3988.8 مليون دينار “م د”، سنة 2024، إلى 4144.7 مليون دينار، سنة 2025.

و وفق البيانات المنشورة على موقع الهيئة، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يستشف ان إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) في فيفري 2025 طبع بصمته على اداء القطاع.

فبعد سلسلة من التجارب، تم الإطلاق التجاري الرسمي لهذه الخدمة في تونس في 14 فيفري 2025، عبر المشغلين الثلاثة (اتصالات تونس و”أوريدو”، و”أورنج”).

و استنادا الى معطيات الهيئة الوطنية للاتصالات، التي تحتفل هذه السنة بالذكرى 25 لإحداثها، شهدت الاستثمارات الجملية في القطاع قفزة نوعية تماشياً مع التوجهات العالمية اذ ارتفع من 753.5 م د في 2024 إلى 1198.6 م د في 2025، ومن المتوقع أن يستمر هذا النسق التصاعدي مع توسع التغطية بالجيل الخامس.

و تظهر البيانات المنشورة، ان خدمات الإنترنت سجلت أعلى الارتفاعات، بينما واصلت خدمات الهاتف الكلاسيكية تراجعها، اذ حققت خدمة الإنترنت الجوالة أعلى زيادة، إذ ارتفع رقم معاملاته من 1296.6 م د إلى 1427.8 م د.

و حلّت خدمة الإنترنت القارة في المرتبة الثانية بارتفاع من 1264.3 م د إلى 1416.9 م د، بينما سجل الهاتف الجوال (المكالمات) تراجعاً من 1088.6 م د إلى 1000.6 م د في الفترة ذاتها، ويعود ذلك إلى الاعتماد الكثيف على التطبيقات المتواجدة مثل “واتساب” و”مسنجر” و”تيك توك” التي تُحتسب ضمن استهلاك البيانات.

و واصل رقم معاملات الهاتف القار تراجعه ليصل إلى 71.6 م د مقابل 89.1 م د بين 2024 و 2025.

