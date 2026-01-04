Français
رمادة: إحباط عملية تهريب في المنطقة العسكرية العازلة

أعلنت وزارة الدفاع، في بلاغ لها نُشر هذا الأحد، أن الوحدات العسكرية العاملة في رمادة نجحت، يوم السبت، في إحباط عملية تهريب داخل المنطقة العسكرية العازلة بتيارت.

وأوضحت الوزارة أنه تم اعتراض سيارة بعد تجاوزها الحدود التونسية الجزائرية بصفة غير قانونية. وقد رفض سائقها الامتثال لإشارات التوقف، رغم إطلاق طلقات تحذيرية، ما اضطر الوحدات العسكرية إلى إطلاق النار بالقرب من السيارة لإجبارها على التوقف.

وأضاف البلاغ أن السيارة كانت تقل ثلاثة أشخاص، أُصيب أحدهم بعيار ناري فارق على إثره الحياة على عين المكان.

كما تم حجز كمية من البضائع المهربة كانت على متن السيارة.

