“رمضانيات 9” في صفاقس: دورة ثقافية مُميزة تُعزز التراث والفن المحلي (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

اختتمت الدورة التاسعة للأيام الثقافية لبلدية صفاقس “رمضانيات 9” في أجواء مميزة، بعد أسبوع من العروض المتنوعة والفعاليات الثقافية التي أضفت رونقًا خاصًا على ليالي شهر رمضان. بين 7 و17 مارس 2026، عاشت صفاقس تجربة فنية وثقافية غنية، تجمع بين الفن الأصيل والتراث الثقافي. وقد تميزت العروض التي أقيمت في المسرح البلدي، قاعة الأفراح والمؤتمرات البلدية، والمدينة العتيقة بأجواء فنية راقية سحرت جمهور المدينة.

ثورة ثقافية في كل زاوية من المدينة

بلدية صفاقس أثبتت مرة أخرى قدرتها على جعل الثقافة في متناول الجميع، من خلال تعزيز لامركزية الفعل الثقافي. حيث امتدت الفعاليات لتشمل مختلف الدوائر البلدية، مما حول ملاعب الأحياء والساحات العامة إلى منصات مفتوحة للإبداع والفن. هذا التوجه أسهم في جذب المواطنين إلى الفعاليات الثقافية، وجعل الثقافة جزءًا من حياتهم اليومية في كل زاوية من صفاقس.

سهرة ختامية مبهرة

شهد المسرح البلدي في ختام الدورة سهرة ختامية استثنائية أحيّاها الفنان التونسي أحمد الرباعي. قدم الرباعي في هذه السهرة باقة من الأغاني الخاصة وروائع التراث الموسيقي التونسي والعربي، حيث نالت العروض إعجاب الجمهور وتركَت أثراً عميقاً في الحاضرين.

“رمضانيات 9”: رسالة ثقافية تؤكد دور البلدية في الإبداع

أكدت دورة “رمضانيات 9” على الدور الفعال لبلدية صفاقس في تعزيز المشهد الثقافي المحلي، وتكريس مقاربة تشاركية تشمل جميع فئات المجتمع. وقد جعلت هذه الدورة من المواطن شريكًا أساسيًا في الفعل الثقافي، مما يعكس التزام البلدية بنشر الثقافة وتطوير الحياة الثقافية في صفاقس.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



