رمضان: أمين عام الأمم المتحدة يوجه رسالة قوية للمسلمين

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تجسيد القيم النبيلة التي يحملها هذا الشهر، من خلال رأب الصدوع ومدّ يد العون وبعث الأمل في نفوس الذين يعانون، إضافة إلى حماية حقوق الإنسان وصون كرامته.

وفي رسالته السنوية بهذه المناسبة، أكد غوتيريش أن شهر رمضان يمثل للمسلمين في مختلف أنحاء العالم فترة مقدسة للتأمل والصلاة، وفرصة لتعزيز معاني التضامن والتراحم بين الشعوب.

وأوضح أن رمضان يجسد أيضاً رؤية سامية للأمل والسلام، غير أن هذه الرؤية ما تزال بعيدة المنال بالنسبة إلى أعداد كبيرة من البشر. وقال إن “الناس، من أفغانستان إلى اليمن، ومن غزة إلى السودان وسائر المناطق، يواجهون أهوال النزاعات والجوع والنزوح والتمييز، إلى جانب تحديات إنسانية قاسية”.

وأشار الأمين العام إلى أنه يحرص كل عام، انطلاقاً من روح التضامن، على زيارة مجتمع مسلم ومشاركة أفراده الصيام، مؤكداً أنه يعود من هذه التجربة وقلبه “مفعم بروح السلام والتعاطف التي يفيض بها شهر رمضان”.

وختم غوتيريش رسالته بالتعبير عن أمله في أن يلهم هذا الشهر الفضيل الجميع للعمل المشترك من أجل بناء عالم أكثر سلاماً وكرماً وعدلاً للجميع، موجهاً تهنئته بالقول: “رمضان كريم”.

