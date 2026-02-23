Français
Anglais
العربية
الأخبار

رمضان تحت الرقابة: حجز أكثر من 71 طناً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك

كشفت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن حصيلة تدخلات فرقها الرقابية خلال الأيام الماضية من شهر رمضان، حيث تم حجز وإتلاف ما يفوق 71 طناً من المواد الغذائية التي تبيّن أنها غير مطابقة لشروط السلامة الصحية.

وأفادت الهيئة في بلاغ صادر اليوم الأحد أن الكميات المحجوزة بلغت 71 طناً و827 كلغ، توزعت أساساً بين أكثر من 20 طناً من الخضر والغلال الطازجة، و18 طناً من الفواكه الجافة، إضافة إلى نحو 15 طناً من الأسماك ومنتجات البحر سواء الطازجة أو المجمدة.

كما شملت عمليات الحجز 4.1 أطنان من الحليب ومشتقاته، وأكثر من 3 أطنان من المخللات، فضلاً عن كميات أخرى من الحلويات والدقيق وزيوت القلي، إلى جانب لحوم ومشتقاتها ومشروبات وعصائر ومنتجات غذائية متنوعة.

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

300
الأخبار

سفير اليابان في تونس يخوض تجربة الصيام لأول مرة على الطريقة التونسي

280
الأخبار

تعزيزات أمنية و أعمال شغب عنيفة بعد مقتل “إل مينتشو” إمبراطور المخدرات في المكسيك
261
الأخبار

استئناف الأشغال على مستوى الطريق السيارة أ1 شمالية
260
اقتصاد وأعمال

بقلم الدكتور بدر السماوي : مقترح إحداث البنك البريدي في تونس ووهم الإدماج المالي والاجتماعي
259
الأخبار

الترجي يكشف رسميا عن هوية مدرّبه الجديد
254
الأخبار

بيرنلي يدين إساءات عنصرية استهدفت حنبعل المجبري عقب مباراة تشلسي
247
الأخبار

في اجابة عن سؤال كتابي، وزارة النقل تنفي مسؤولية معهد الرصد الجوي عن قرارات الإنذار الميداني
245
الأخبار

دعوة لتكثيف الحملات الامنية على خلفية الاستيلاء على سيارة تاكسي ليلا (بيان نقابي)
244
الأخبار

الجزائر: اكتشاف وحجز كنز نقدي يضم ما يقارب 10200 قطعة نقدية تعود إلى الفترة الرومانية
236
أخر الأخبار

التعادل يحسم مباراة الأولمبي الباجي والنادي البنزرتي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى