رمضان تحت الرقابة: حجز أكثر من 71 طناً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك

كشفت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن حصيلة تدخلات فرقها الرقابية خلال الأيام الماضية من شهر رمضان، حيث تم حجز وإتلاف ما يفوق 71 طناً من المواد الغذائية التي تبيّن أنها غير مطابقة لشروط السلامة الصحية.

وأفادت الهيئة في بلاغ صادر اليوم الأحد أن الكميات المحجوزة بلغت 71 طناً و827 كلغ، توزعت أساساً بين أكثر من 20 طناً من الخضر والغلال الطازجة، و18 طناً من الفواكه الجافة، إضافة إلى نحو 15 طناً من الأسماك ومنتجات البحر سواء الطازجة أو المجمدة.

كما شملت عمليات الحجز 4.1 أطنان من الحليب ومشتقاته، وأكثر من 3 أطنان من المخللات، فضلاً عن كميات أخرى من الحلويات والدقيق وزيوت القلي، إلى جانب لحوم ومشتقاتها ومشروبات وعصائر ومنتجات غذائية متنوعة.

