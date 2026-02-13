رمضان فرصة لإنعاش السياحة الداخلية: دعوة لتفعيل الأنشطة الثقافية في الأحياء ذات الكثافة السكانية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد وزير السياحة سفيان تقيّة على أهمية استثمار شهر رمضان كرافعة لتنشيط السياحة الثقافية داخل الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بما يدعم الحركية الاقتصادية ويعزز إشعاع الفضاءات الثقافية والسياحية.

وجاء ذلك خلال اجتماع جمعه بوفد عن جمعية مهرجان المدينة خُصص لبحث سبل تطوير المبادرات الثقافية خلال الشهر الكريم، في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين.

ودعا الوزير إلى توسيع دائرة العروض والأنشطة الفنية، مع الحرص على تنوعها لتشمل مختلف أشكال التعبير الإبداعي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الثقافية والسلط الجهوية، ضمانًا لوصول الفعاليات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

المصدر: وات

