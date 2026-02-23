 رمضان في رواد : نقطة بيع بأسعار تفاضلية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أُعلم متساكنو رواد بانطلاق نقطة البيع بالأسعار التفاضلية رسميًا، وذلك تزامنًا مع شهر رمضان، في مبادرة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية وتقريب المنتجات من المستهلك بأسعار مدروسة وأقل من المعدلات المتداولة في الأسواق.

وتشهد الفضاءات المخصّصة للمبادرة توافدًا تدريجيًا للباعة والمنتجين الذين شرعوا في عرض منتجاتهم المتنوعة مباشرة من المنتج إلى المستهلك، بما يضمن الجودة ويقلّص حلقات الوساطة.

وتشمل العروض موادًا غذائية وخضرًا وغلالًا ومنتجات استهلاكية مختلفة، مع اعتماد أسعار مرجعية تراعي مصلحة المواطن خلال فترة يكثر فيها الإقبال على الشراء.

الموقع: الدائرة البلدية بالغزالة

التوقيت: طيلة شهر رمضان

