Français
Anglais
العربية
الأخبار

 رمضان في رواد : نقطة بيع بأسعار تفاضلية

 رمضان في راود : نقطة بيع بأسعار تفاضلية

أُعلم متساكنو رواد بانطلاق نقطة البيع بالأسعار التفاضلية رسميًا، وذلك تزامنًا مع شهر رمضان، في مبادرة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية وتقريب المنتجات من المستهلك بأسعار مدروسة وأقل من المعدلات المتداولة في الأسواق.

وتشهد الفضاءات المخصّصة للمبادرة توافدًا تدريجيًا للباعة والمنتجين الذين شرعوا في عرض منتجاتهم المتنوعة مباشرة من المنتج إلى المستهلك، بما يضمن الجودة ويقلّص حلقات الوساطة.

وتشمل العروض موادًا غذائية وخضرًا وغلالًا ومنتجات استهلاكية مختلفة، مع اعتماد أسعار مرجعية تراعي مصلحة المواطن خلال فترة يكثر فيها الإقبال على الشراء.

الموقع: الدائرة البلدية بالغزالة
التوقيت: طيلة شهر رمضان

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

300
الأخبار

سفير اليابان في تونس يخوض تجربة الصيام لأول مرة على الطريقة التونسي

280
الأخبار

تعزيزات أمنية و أعمال شغب عنيفة بعد مقتل “إل مينتشو” إمبراطور المخدرات في المكسيك
261
الأخبار

استئناف الأشغال على مستوى الطريق السيارة أ1 شمالية
261
اقتصاد وأعمال

بقلم الدكتور بدر السماوي : مقترح إحداث البنك البريدي في تونس ووهم الإدماج المالي والاجتماعي
259
الأخبار

الترجي يكشف رسميا عن هوية مدرّبه الجديد
255
الأخبار

بيرنلي يدين إساءات عنصرية استهدفت حنبعل المجبري عقب مباراة تشلسي
247
الأخبار

في اجابة عن سؤال كتابي، وزارة النقل تنفي مسؤولية معهد الرصد الجوي عن قرارات الإنذار الميداني
245
الأخبار

دعوة لتكثيف الحملات الامنية على خلفية الاستيلاء على سيارة تاكسي ليلا (بيان نقابي)
244
الأخبار

الجزائر: اكتشاف وحجز كنز نقدي يضم ما يقارب 10200 قطعة نقدية تعود إلى الفترة الرومانية
236
أخر الأخبار

التعادل يحسم مباراة الأولمبي الباجي والنادي البنزرتي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى