Français
Anglais
العربية
الأخبار

رمضان: كيف نُرافق الطفل في أول تجربة صيام له؟ [فيديو]

مع قدوم شهر رمضان، يعيش عدد من الأطفال لحظة مميّزة وهم يخطون أولى خطواتهم في تجربة الصيام. غير أن هذه الخطوة، رغم رمزيتها، تظل مرحلة حساسة تتطلب مرافقة واعية من الأولياء، لضمان توازن الطفل الجسدي والنفسي، خاصة وأنه ما يزال في طور النمو ويحتاج إلى عناية غذائية وصحية مدروسة.

في تصريح لتونس الرقمية، شددت أخصائية التغذية غالية العطواني على أن الأطفال يحتاجون إلى كميات كافية من الفيتامينات والأملاح المعدنية، لاسيما وأن شهر رمضان يتزامن مع فترة مراجعة الدروس والامتحانات، مما يستوجب الحفاظ على طاقتهم وتركيزهم.

وأكدت أن وجبة السحور عنصر أساسي لا ينبغي التفريط فيه، مع استحباب تأخيرها قدر الإمكان للاستفادة القصوى من عناصرها الغذائية خلال اليوم الدراسي. ويُفضّل أن تكون متكاملة، تحتوي على نشويات بطيئة الامتصاص مثل الشوفان أو الدرع أو المسفوف، إضافة إلى بروتينات كالحليب أو البيض، مع إدراج الخضر والغلال ومصادر الدهون الصحية كالمكسرات وبذور الشيا أو الكتان.

أما عند الإفطار، فيُنصح بالبدء التمر مع حساء خفيف لتهيئة المعدة، ثم تناول وجبة متوازنة تضم نشويات وبروتينات وكمية معتدلة من الدهون الصحية.

ويمكن خلال السهرة تناول وجبة خفيفة، مثل كوب حليب مع قطعة كعك منزلي، لاستكمال الاحتياجات الطاقية.

كما حذّرت المختصة من الإفراط في السكريات السريعة، مثل المشروبات الغازية والحلويات الصناعية، داعية إلى تعويضها بعصائر طبيعية أو حلويات منزلية. وشددت كذلك على أهمية شرب ما لا يقل عن لتر ونصف من الماء بين الإفطار والسحور لتفادي الصداع والإرهاق.

وختمت بالتأكيد على ضرورة تجنب المجهود البدني المكثف خلال النهار، حتى لا يتعرض الطفل للإجهاد.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

319
الأخبار

سفير اليابان في تونس يخوض تجربة الصيام لأول مرة على الطريقة التونسي

292
الأخبار

تعزيزات أمنية و أعمال شغب عنيفة بعد مقتل “إل مينتشو” إمبراطور المخدرات في المكسيك
273
الأخبار

استئناف الأشغال على مستوى الطريق السيارة أ1 شمالية
271
اقتصاد وأعمال

بقلم الدكتور بدر السماوي : مقترح إحداث البنك البريدي في تونس ووهم الإدماج المالي والاجتماعي
265
الأخبار

بيرنلي يدين إساءات عنصرية استهدفت حنبعل المجبري عقب مباراة تشلسي
258
الأخبار

في اجابة عن سؤال كتابي، وزارة النقل تنفي مسؤولية معهد الرصد الجوي عن قرارات الإنذار الميداني
253
الأخبار

دعوة لتكثيف الحملات الامنية على خلفية الاستيلاء على سيارة تاكسي ليلا (بيان نقابي)
251
الأخبار

الجزائر: اكتشاف وحجز كنز نقدي يضم ما يقارب 10200 قطعة نقدية تعود إلى الفترة الرومانية
242
أخر الأخبار

التعادل يحسم مباراة الأولمبي الباجي والنادي البنزرتي
237
الأخبار

غدا : جلسة إستماع بالبرلمان حول مقترح قانون للتمديد في آجال الإمتثال للواجبات الخاصّة بالفوترة الإلكترونية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى