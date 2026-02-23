الطقس هذا الأسبوع مستقر… لكن السبت القادم يحمل مفاجآت [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تشهد تونس خلال هذا الأسبوع أجواءً مستقرة بصفة عامة، وفق ما أكده الخبير في البيئة عادل الهنتاتي في تصريح لتونس الرقمية.

وأوضح أن الوضع الجوي سيتسم بهدوء نسبي مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات العادية لهذا الفصل، وذلك في أغلب مناطق البلاد إلى غاية يوم الجمعة.

وأضاف أنه لا يُنتظر تسجيل كميات هامة من الأمطار خلال هذه الفترة، باستثناء بعض التساقطات المحلية والمحدودة بالمناطق المرتفعة من الشمال الغربي. كما ستكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة.

غير أن هذا الاستقرار لن يدوم طويلاً، إذ أشار الخبير إلى قدوم منخفض جوي بداية من يوم السبت، من المنتظر أن يُحدث تغيرًا ملحوظًا في الأحوال الجوية.

